Токио, , 09:40 — REGNUM На автовыставке в Токио японская компания Daihatsu планирует представить пять концептов автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выставка автомобилей в Токио пройдет в онлайн формате 15 января 2021 года. Daihatsu представит на ней пять концептов, созданных на базе существующих моделей марки.

На основе модели Daihatsu Taft компания создала версию Crossfield, у которой появился увеличенный клиренс, силовые бампера и экспедиционный багажник на крыше.

Микровэн Thor также был доработан. Он получил новый аэродинамический обвес, двухцветный кузов и другие колёсные диски. За счет нового облика модель стала выглядеть более агрессивно.

Из родстера Daihatsu Copen специалисты компании сделали спидстер Copen Spyder. Родстер лишился складного верха, а высота лобового стекла была уменьшена.

Кроме того, компания переделала грузовичок Hijet в спидстер Sportza. Ещё одна модель, которую представит Daihatsu будет называться Camper. Сделан автомобиль на основе Daihatsu Hijet.

Ранее компания Nissan представила новую комплектацию Urban Chrome для минивэна Serena, а также кей-каров Dayz и Roox.

Читайте также: Toyota заморозит цены на внедорожник Land Cruiser Prado