Бостон, США, , 05:42 — REGNUM Boston Dynamics выложила в сеть видео, в котором показала танцующих роботов. Ролик был опубликован 29 декабря на YouTube-канале компании.

В начале видео зрители показывают, как один робот танцует под песню Do You Love Me из фильма «Грязные танцы». Впоследствии к нему присоединяются другие роботы, а также собака-робот Boston Dynamics.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Hyundai Motor подписал соглашение о покупке контрольного пакета акций Boston Dynamics. Южнокорейский производитель автомобилей приобретёт 80% акций производителя роботов у японского холдинга SoftBank Group, сумма сделки составит $1,1 млрд.

