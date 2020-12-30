Москва, , 05:03 — REGNUM Вооружённые силы России получат зенитную ракетную систему С-500 «Прометей» в 2021 году, сообщил 30 декабря заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

«В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона «Воронеж», — сказал он.

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Напомним, комплекс С-500 разрабатывает российский Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Отличием нового поколения зенитных ракетных систем стало разделение задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Ранее Алексей Криворучко сообщал, что начало серийных поставок С-500 запланировано на 2025 год.