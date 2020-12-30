Пекин, , 02:25 — REGNUM Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), являющаяся ключевым производителем воздушных судов в стране, представила новый многоцелевой гражданский вертолет, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

AC332 являет собой усовершенствованный двухмоторный вертолет с одним несущим винтом, противоскользящим шасси и задней дверью в форме раковины, сообщил главный конструктор машины Ли Шэнвэй.

Вертолет, рассчитанный на 10 пассажиров, может применяться при различных сценариях, включая аварийно-спасательные работы, правоохранительные операции, а также для высотных и морских операций.

Проект AC332 уже завершен, а интегрированная производственная линия сборки и летных испытаний уже создается в Тяньцзине, отметил генеральный директор AVIC Helicopter Co., Ltd. в Тяньцзине Ван Цин.

Ожидается, что AC332 совершит свой первый полет в 2022 году, а первая его поставка намечена на 2025 год.