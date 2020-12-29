Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Министерство обороны США заключило контракт на обновление основных боевых танков M1A2 Abrams модификации SEPv3, сообщают 29 декабря американские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании General Dynamics.

Общая сумма контракта составляет $4,6 млрд. В рамках этого соглашения компания General Dynamics должна до 2028 года поставить вооруженным силам США основные боевые танки (ОБТ) M1A2 SEPv3 Abrams

Уточняется, что ранее компания уже получила по предварительному контракту $406 млн.

При этом не уточняется конкретное количество ОБТ которые должны быть поставлены Пентагону в рамках этого соглашения.

Обновления также не уточняются, однако, по неофициальной информации, танки будут оснащены новыми системами управления огнем (СУО) и новой топливной системой, обеспечивающей меньший расход горючего и, соответственно, увеличение запаса хода боевых машин.

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