Берлин, , 15:00 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье TechArt модернизировало актуальную модель Porsche Cayenne во всех комплектациях, разработав тюнинг-киты, которые повышают их мощность. Об этом сообщает пресс-служба компании.

После модернизации мощность 680-сильного бензин-электрического Turbo S E-Hybrid выросла до 750 «лошадей» (1030 Нм). Такой результат был достигнут за счёт установки чипа.

Стандартная версия Cayenne Turbo была дофорсирована до 700 л. с. (900 Нм). Здесь прибавка составила 150 л. с. и 130 Нм крутящего момента. Здесь кроме чип-тюнинга необходимо будет заменить турбокомпрессоры, а также заменить выхлопную систему. После модернизации модель сможет набирать «сотню» всего за 3,2 с, что на 0,7 с быстрее «стоковой» модели.

Что же касается версии Cayenne GTS, то её тюнеры дофорсировали до 640 «лошадей» — на 180 л. с.

Ранее стало известно, что компания Porsche планирует построить в Токио центр Porsche Experience для тестирования спорткаров. Там будет находиться трасса, которая очень точно повторяет повороты известных гоночных треков.

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