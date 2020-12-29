Токио, , 10:37 — REGNUM Японская компания Panasonic займётся выпуском аккумуляторных батарей под индексом 4680, которые получили неофициальное название «бисквитные» за характерную форму, похожую на упаковку круглого бисквитного печенья. Об этом сообщается на сайте iXBT.com.

Компания Panasonic будет производить аккумуляторы для электрокаров Tesla. В новые батареи к 2025 году внедрят технологию сборки без трудозатратной стадии сушки, что позволит в совокупности увеличить удельную ёмкость батарей на 54% и снизит их себестоимость на 69%. Ресурс работы такого питающего элемента увеличится до 1600 тыс. км пробега.

Сейчас Panasonic ищет партнеров, которые смогут предоставить необходимую площадь для производства инновационных батарей.

Ранее стало известно, что на совместном предприятии Toyota и Panasonic в Японии будут производиться литий-ионные аккумуляторы для гибридных машин. Производственные мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск 500 тыс. аккумуляторов.

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