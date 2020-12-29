Осло, , 10:14 — REGNUM В норвежском ателье Zyrus дофорсировали мотор модели Lamborghini Huracan до 1200 л. с., переделав спорткар в мощный трек-кар. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Проект называется Zyrus LP1200 Strada. Над ним тюнеры работали два года, заменив у него свыше 600 деталей. Специалистами компании был переработан мотор базовой версии Huracan — 5,2-литровый «атмосферник» мощностью 640 «лошадей», который работает в связке с семискоростным «роботом» и приводом 4×4.

Модернизированный силовой агрегат в городском режиме теперь выдаёт 900 л. с., а в трековом режиме его производительность вырастает до 1200 «лошадей». Чтобы сменить режим водителю достаточно нажать кнопку.

Обновленное авто оснащено стильным аэродинамическим обвесом, титановой выхлопной системой, двумя турбокомпрессорами, а также вентиляционными прорезями в крыльях. Кроме того, были переработаны бамперы, установлен массивный задний диффузор и очень большое антикрыло.

Ранее компания Lamborghini представила суперкар SC20, созданный на основе моделей Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster и Concept S. Он оснащён 770-сильным атмосферным движком V12 объёмом 6,5 л.

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