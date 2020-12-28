Пекин, , 14:57 — REGNUM В сети появились фотографии премиального кроссовера Wey vv7 от компании Great Wall. Изображения 28 декабря были размещены на сайте Autohome.

Wey vv7 Autohome

Wey vv7 позиционируется китайским автопроизводителем как конкурент Lexus RX и BMW X3.

В России новинка скорее всего появится. Ещё в начале осени нынешнего года экземпляр тестового авто прибыл на предприятие Haval в Тульской области для прохождения испытаний.

Стоит отметить, что в новом автомобиле установлены модернизированная решётка радиатора, светодиодная головная оптика и стильный бампер. Внутри машины имеются: мультимедийный комплекс с «парящим» дисплеем, цифровая «приборка» и сенсорный модуль управления климатической установкой.

В движение машину приводит двухлитровый турбированный движок производительностью 234 л. с. Он агрегатируется с семискоростным «роботом». Покупатель может получить за доплату полный привод.

Ранее компания Haval (подразделение компании Great Wall Motors) начала в России продажи 143-сильного пятиместного пикапа Great Wall Wingle 7 (GWM Wingle 7) с двухрядной кабиной.

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