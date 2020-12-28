Сеул, , 14:36 — REGNUM Автопроизводитель KIA запатентовал в Южной Корее наименования для пяти новых электрокаров. Об этом сообщается на сайте The Korean Car Blog.

Ещё в начале осени нынешнего года в компании заявили о том, что к 2027 году на мировой рынок выйдут сразу семь новых электрокаров. Сейчас же стало известно, что пять новинок будут называться: IK4, EV3, EV6, EV2 и EV4.

По данным журналистов издания, при оформлении букв дизайнеры компании решили использовать фирменный шрифт.

Также сообщается, что в первом квартале 2021 года все электрокары KIA сменят эмблему. Это обновление состоится в рамках глобального плана компании под названием Plan S. Получат ли новый логотип все модели или только гибридные и полностью электрические автомобили не сообщается.

Ранее компания KIA получила в России Одобрение типа транспортного средства на новый минивэн Carnival. Авто будет собираться на предприятии «Эллада Интертрейд» в городе Калининград (принадлежит «Автотору»). В продаже новая модель появится уже в следующем году.

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