Хух-Хото, Китай, , 04:34 — REGNUM Разработанный в Китае среднемагистральный реактивный пассажирский авиалайнер C919 приступил к лётным испытаниям в холодную погоду во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет прибыл в Международный аэропорт «Дуншань» города Хулун-Буир 25 декабря для проведения испытаний, которые, как ожидается, проверят его надежность, а также надежность всех бортовых систем в экстремально-холодном климате.

Испытательная летная группа из китайской Коммерческой авиастроительной корпорации (COMAC), которая является также производителем самолета, заявила, что самолет сейчас проходит скоординированные испытательные полеты в нескольких аэропортах и в нескольких регионах страны.

Хулун-Буир был выбран для испытательных полетов в связи с тем, что город известен своей холодной погодой, со средней температурой минус 25 градусов Цельсия зимой. Город также привлек многих других производителей оборудования для проведения испытаний в холодную погоду.