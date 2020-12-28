Пекин, , 03:03 — REGNUM Китай запустил на орбиту новый спутник дистанционного зондирования, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Запуск спутника «Яогань-33» состоялся в 23:44 по Пекину 27 декабря ракетой-носителем «Чанчжэн-4С», после чего он успешно вышел на заданную орбиту. Ставший уже 357-й миссией ракет-носителей «Чанчжэн», пуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Миссия также отправила на орбиту микро‑ и нанотехнологический экспериментальный спутник. Оба спутника будут использоваться в научных экспериментах, исследовании суши, урожая и прогнозировании стихийных бедствий.