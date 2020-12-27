Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Американская компания Apple снизила комиссию, взимаемую за платежи в магазине приложений App Store, для небольших разработчиков с 30% до 15%. Об этом сообщает портал MacRumors.

Компания Apple объявила о планах по снижению комиссии для разработчиков, совокупный годовой доход которых в App Store составляет менее $1 млн, осенью 2020 года. Ожидалось, что комиссия будет снижена в 2021 году, однако разработчики сообщили, что новые тарифы начали применяться уже с декабря. В частности, о снижении комиссии рассказали создатели приложения для редактирования фотографий ImageFramer для Mac.

Apple снизила тарифы для небольших компаний и разработчиков, впервые размещающих свои приложения, на фоне растущего интереса к App Store со стороны антимонопольных органов США. Например, этому предшествовало судебное разбирательство с создателем видеоигры Fortnite Epic Games, подавшей антимонопольный иск против Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в завышенной комиссии для разработчиков в магазине приложений App Store.