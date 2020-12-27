Пекин, , 14:05 — REGNUM Китайская компания Huawei Technologies и автопроизводитель Chery Automobile подписали рамочное соглашение о совместной разработке технологий в сфере автомобильной промышленности. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Партнёрство двух китайских компаний охватывает различные технологии, включая вычислительные платформы в автомобилях, интеллектуальные управление энергопотреблением и автономное вождение. Для реализации этих технологий будут использоваться облачные вычисления и методы анализа больших данных.

В настоящее время Chery является крупнейшим производителем автомобилей в Китае. С 2010 года компания начала производство электрических автомобилей, а в последние годы работает над технологиями автоматического вождения.

Работающая в сфере телекоммуникаций и информационных технологий компания Huawei уже сотрудничает с несколькими другими автопроизводителями из Китая, включая ASIC Motor, GAC Group, Beijing Automotive Group, Great Wall Motors и BYD.

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