Сеул, , 12:31 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics и канадский производитель комплектующих для автомобилей Magna International подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству компонентов для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба LG.

Совместное предприятие получит название LG Magna e-Powertrain. Оно будет размещено в городе Инчхон, в новую компанию перейдёт около 1000 сотрудников LG. Планируется, что совместное предприятие будет создано в июле 2021 года.

Новое предприятие будет производить электрические двигатели, инверторы, а также бортовые зарядные устройства. В LG отметили, что создание совместного предприятия позволит объединить опыт южнокорейской компании по разработке компонентов для двигателей и возможности Magna в области электрических силовых агрегатов.

Компания LG начала производство комплектующих для автомобилей в 2013 году. В настоящее время LG является поставщиком компонентов для электрических автомобилей Chevrolet, Jaguar и Tesla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года вице-председатель LG Chem Хак Чеол Шин заявил, что в 2025 году каждый десятый производимый автомобиль будет оснащаться электрическим двигателем.