Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Компания Sony выпустила драйвер ядра Linux, позволяющий подключать к устройствам под управлением этой операционной системы контроллеры для приставки PlayStation 5 DualSense. Об этом сообщает портал Phoronix.

PlayStation 5 DualSense (сс) Marco Verch

После установки нового драйвера контроллер DualSense можно подключать к компьютерам под Linux с помощью USB или Bluetooth. При работе с Linux контроллер поддерживает все базовые функции, включая работу светодиодных датчиков, тачпад, микрофон, датчики движения и контроль уровня заряда аккумулятора.

При этом разработчикам Sony не удалось добиться поддержки адаптивных триггеров при работе с Linux. Также не полностью реализована поддержка обратной тактильной связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре глава Xbox Фил Спенсер похвалил новый контроллер DualSense для приставки PlayStation 5, разработанный конкурирующей компанией Sony.