Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Генеральный директор и основатель компании Zoom Эрик Юань вошёл в список ста богатейших людей мира благодаря резкому росту акций компании. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные торговой компании FactSet.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

Компания Zoom Video Communications является разработчиком программы для видеосвязи Zoom. Она была создана как небольшая компания, независящая от Facebook, Google, Microsoft или других гигантов.

Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к резкому росту спроса на видеосвязь. Подобные Zoom приложения начали использовать и для удалённой работы, и для дистанционного обучения, и для личного общения. В итоге только за второй квартал 2020 финансового года прибыль компании Zoom выросла в 90 раз.

По оценкам компании FactSet, стоимость принадлежащих Эрику Юаню акций Zoom достигла почти $17 млрд. Это сделало его одним из 100 богатейших людей планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Zoom отчитались о росте выручки на 355% во втором квартале 2020 года.

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