Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Конгресс США утвердил бюджет аэрокосмического агентства NASA на 2021 финансовый год в размере $23,27 млрд. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Директор NASA Джим Брайденстайн NASA. Aubrey Gemignani

В сравнении с предыдущим финансовым годом бюджет NASA вырос на $642 млн. При этом само агентство запрашивало финансирование в размере $25,25 млрд.

Одним из разделов бюджета, подвергшихся серьёзному сокращению, стала программа Human Landing System (HLS), являющаяся частью лунного проекта NASA. В аэрокосмическом агентстве запрашивали сумму в $3,3 млрд на реализацию этой программы, однако утверждённый Конгрессом США бюджет предусматривает расходы в размере $850 млн.

Также сокращению подверглась коммерческая программа развития околоземной орбиты, которая предусматривает разработку коммерческих преемников Международной космической станции. Из запрашиваемых $150 млн на эту программу было выделено только $17 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в NASA заявили, что совокупные расходы на создание кораблей Orion для реализации лунной программы достигли $16,7 млрд.

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