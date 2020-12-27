Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на смартфонах под управлением более старых версий Android и iOS с 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

После наступления 2021 года для использования мессенджера потребуется операционная система Android 4.0.3 или iPhone iOS 9 и более ранних версий. В частности, возможности использовать мессенджер лишатся владельцы смартфонов iPhone вплоть до версии 4. Для использования на более новых моделях (включая iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 и 6S) потребуется обновить операционную систему.

WhatsApp традиционно прекращает поддержку старых версий операционных систем в конце каждого года. В начале 2020 года доступа к мессенджеру лишились аппараты под управлением Android 2.3.7 и iPhone 8 и более ранних версий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в WhatsApp рассказали, что планируют добавить функцию голосовых и видеозвонков в приложение для настольных компьютеров в 2021 году.

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