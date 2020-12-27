Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Спрос на российские автомобили УАЗ в США будет зависеть от качества оснащения салона и организации постпродажного обслуживания, заявил эксперт Дмитрий Попов. Об этом сообщает автопортал Car.ru.

Эксперт отметил, что российские внедорожники могут занять нишу служебного вездехода в некоторых правительственных ведомствах. Попов добавил, что для успешных продаж российских внедорожников в США необходимо обеспечить качественное обслуживание. Покупатели должны быть уверенны, что смогут без проблем заменить фильтры, компоненты подвески и другие детали автомобиля.

УАЗ объявил о планах по выходу на рынок США в декабре текущего года. Официальным дистрибьютором УАЗ в Соединённых Штатах станет компания BREMACH Inc. В настоящее время автомобили завершают прохождение сертификации, ожидается, что поставки начнутся в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в УАЗ рассказали о планах по организации крупноузловой сборки автомобилей в Эфиопии на заводе местной компании Bazra Motors.

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