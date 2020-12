Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Список из десяти лучших видеоигр 2020 года для приставки Xbox Series X или Xbox Series S компании Microsoft составили авторы американского портала The Verge.

Выпуск приставок Xbox Series X или Xbox Series S состоялся в ноябре, поэтому в список лучших видеоигр вошли проекты, разработанные для приставки Xbox предыдущего поколения. Часть из этих проектов была переработана, что позволило повысить производительность при использовании новых приставок.

В первую пятёрку лучших видеоигр для Xbox авторы портала включили Yakuza: Like a Dragon, Cyberpunk 2077, Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 Remaster, Ori and the Will of the Wisps и Gear Tactics. Замкнули десятку Halo: The Master Chief Collection, Destiny 2, Forza Horizon 4, Tetris Effect: Connected и Apex Legends.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле глава подразделения Microsoft Xbox Фил Спенсер заявил, что выпускаемые в течение нескольких следующих лет для новой приставки Xbox Series X игры также будут доступны на консолях предыдущего поколения.

