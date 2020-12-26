Москва, , 15:05 — REGNUM Наиболее общими целями России в космосе являются экспансия человечества и применение результатов космической деятельности для обеспечения безопасности страны и роста качества жизни народа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Вопрос о глобальных целях России в космосе задал Рогозину один из пользователей социальной сети.

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», — ответил глава Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года МИД РФ призвал международное сообщество не допустить превращения космического пространства в арену международных конфликтов. Комментарий российского внешнеполитического ведомства последовал за публикацией указа президента США Дональда Трампа о коммерческом освоении лунных ресурсов.