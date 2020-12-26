Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Дефицит на рынке персональных компьютеров сохранится до 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прогноз компании Canalys.

По оценкам экспертов исследовательской компании Canalys, в 2020 году во всём мире будет поставлено около 300 млн персональных компьютеров, включая настольные компьютеры, док-станции и ноутбуки. В сравнении с 2019 годом объём поставок вырастет на 15%.

Ежегодные глобальные поставки персональных компьютеров активно росли до 2008 года. Тогда общее число поставленных компьютеров впервые превысило отметку 300 млн, однако в последние годы поставки сократились до 250 млн.

Эксперты объясняют рост рынка персональных компьютеров последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за перевода части сотрудников на удалённый режим работы многие компании провели дополнительные закупки компьютерной техники. Также повышенный спрос на ноутбуки и планшеты наблюдался в сфере образования.

В связи с резким ростом спроса многие производители столкнулись с нехваткой комплектующих. Вице-президент исследовательской компании IDC Райан Рейт предположил, что дефицит в этой отрасли сохранится до 2022 года.

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