Москва, , 13:29 — REGNUM Около 12% из зарегистрированных в России автомобилей и мотоциклов были выпущены до распада СССР. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического агентства «Автостат».

По оценкам экспертов, по состоянию на июль 2020 года общее количество зарегистрированной в России техники, выпущенной до 1992 года, составляет около 6,8 млн штук. Самая высокая доля среди используемой в настоящее время техники (до 70% или 1,7 млн единиц) приходится на мотоциклы.

Среди грузовых автомобилей доля выпущенных в СССР составляет около 36% (1,4 млн грузовиков), среди автобусов — 17,5% (70 тыс.). Доля зарегистрированной лёгкой коммерческой техники (LCV), выпущенной в советский период, составляет 9% (370 тыс. автомобилей).

Наименьшая доля выпущенной при СССР техники приходится на сегмент легковых автомобилей. В настоящее время остаётся на регистрации около 3,3 млн таких автомобилей, что составляет около 7,5% от общего числа автомобилей.

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