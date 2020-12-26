Пекин, , 13:00 — REGNUM Несколько китайских компаний начали строительство судна «Yangtze River Three Gorges No. 1», который должен стать крупнейшим в мире кораблём с электрическими двигателями. Об этом сообщает портал cnTechPost со ссылкой на данные компании Contemporary Amperex Technology (CATL).

Компания CATL является крупнейшим в Китае производителем топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов. CATL занимается строительством судна «Yangtze River Three Gorges No. 1» совместно с компаниями China Yangtze Power и Hubei Yichang Transportation Group.

Судно будет оснащено аккумуляторными батареями CATL общей мощностью 7,5 МВт, что эквивалентно совокупной ёмкости аккумуляторов более 100 электромобилей. Судно будет использоваться для пассажирских перевозок, вместимость составит 1300 человек.

Разработка проекта «Yangtze River Three Gorges No. 1» была начата в 2018 году. Планируется, что корабль будет спущен на воду в июле 2021 года, ввод в эксплуатацию ожидается в ноябре 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Китае ввели в эксплуатацию первый пассажирский корабль Junlyu с электрическими двигателями.

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