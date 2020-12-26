Токио, , 11:27 — REGNUM Японская корпорация Sony создаст специальный комитет для проверки соответствия этическим нормам продуктов, использующих технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

По данным издания, новый комитет Sony начнёт работу весной 2021 года. На первом этапе комитет проверит на соответствие этическим нормам уже готовые продукты компании, использующие технологии искусственного интеллекта. В частности, Sony использует эти технологии в своём последнем поколении собакообразных роботов Aibo для распознавания лиц и других операций.

Впоследствии новый комитет по этике будет проверять все разрабатываемые продукты Sony. Если комитет установит, что предлагаемое решение с использованием искусственного интеллекта не соответствует этическим нормам, то компания изменит продукт или полностью откажется от его производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года папа Римский Франциск поддержал инициативу американских компаний Microsoft и IBM по выработке этических норм в сфере технологий искусственного интеллекта.

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