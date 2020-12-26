Москва, , 11:01 — REGNUM Представители российской космической отрасли ведут переговоры с американской стороной о продаже одного места на пилотируемом корабле «Союз МС-18» для доставки астронавта на Международную космическую станцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, переговоры ведутся с американской компанией Axiom Space. Отмечается, что в случае заключения договора на корабле «Союз МС-18» к МКС может отправиться астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Ванде Хай. Ранее ожидалось, что в состав экипажа корабля «Союз МС-18» войдут только российские космонавты.

В 2011 году США свернули программу Space Shuttle, после чего все пилотируемые полёты к орбитальной станции осуществлялись на российских кораблях серии «Союз». Доставка астронавтов NASA на МКС кораблями, произведёнными в США, возобновилась в 2020 году. В мае состоялся первый пилотируемый испытательный полёт корабля Crew Dragon, а в ноябре — первый регулярный рейс к МКС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Роскосмосе представили состав экипажа корабля «Союз МС-18». В основной состав вошли космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и Сергей Корсаков.

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