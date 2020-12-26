Пекин, , 09:26 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) рассчитывает завершить строительство национальной орбитальной станции в 2022 году, заявил главный конструктор проекта Чжоу Цзяньпин. Об этом сообщает газета China Daily.

Главный конструктор китайской орбитальной станции рассказал, что уже завершены все испытания основного модуля станции. Планируется, что он будет выведен на околоземную орбиту в первой половине 2021 года посредством тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B».

После размещения на орбите основного модуля станции к нему будет отправлено несколько пилотируемых и грузовых кораблей. Эти рейсы позволят провести всестороннюю проверку орбитальной станции.

«Эти работы продлятся около двух лет, ожидается, что строительство китайской космической станции будет завершено примерно в 2022 году. После этого она будет введена в эксплуатацию, и мы сможем использовать ее для участия в космических исследованиях», — подчеркнул генконструктор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный конструктор Программы пилотируемой космонавтики Китая Чжоу Цзяньпин заявил, что китайские специалисты планируют провести 11 запусков в течение двух лет для строительства национальной орбитальной станции.

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