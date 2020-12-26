Москва, , 07:47 — REGNUM На тольяттинском заводе АвтоВАЗа запущено серийное производство обновлённого внедорожника LADA Niva. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Серийное производство обновлённого внедорожника, получившего приставку Travel, запущено на предприятии «Лада Запад Тольятти». Главные отличия обновлённой версии автомобиля визуальные. В частности, переработаны элементы защитного кузова обвеса, фары и фонари.

«Машина стала выглядеть современнее и эффектнее», — отметили в Ростехе.

LADA Niva Travel должна со временем полностью заменить предыдущую версию автомобиля. При этом на АвтоВАЗе продолжится производство классических внедорожников LADA 4×4.

«С возвращением легендарного названия Niva в семью LADA мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей», — прокомментировал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года должность вице-президента и директора по дизайну LADA займёт Жан-Филипп Салар. Ранее он являлся директором по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе.

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