Куру, Франция, , 07:21 — REGNUM На космодроме «Куру» во Французской Гвиане успешно завершены генеральные испытания российской ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Вывод ракеты-носителя «Союз» на стартовый комплекс состоялся 23 декабря. Запуск запланирован на 28 декабря.

«Визуально замечаний нет. Наши готовят ракету к старту», — подчеркнул Рогозин.

Эта ракета-носитель будет использоваться для вывода солнечно-синхронную орбиту французского разведывательного спутника CSO-2. Первый спутник Агентства оборонных закупок Франции DGA CSO также был выведен российской ракетой в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря с космодрома «Куру» стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2. Космический аппарат был успешно выведен на околоземную орбиту.

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