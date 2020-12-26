Северодвинск, Архангельская область, , 07:33 — REGNUM Атомная подводная лодка проекта 971 (шифр «Щука-Б») «Леопард» Северного флота ВМФ России, проходящая ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Звёздочка», была выведена из эллинга для завершения работ у пирса предприятия. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В Северодвинске Центр судоремонта «Звёздочка» завершил стапельный этап ремонта и модернизации атомной подводной лодки «Леопард» проекта 971. Подводная лодка выведена из главного эллинга верфи для завершения работ у пирса предприятия», — приводятся в сообщении военного ведомства слова Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. По его словам, атомоход «Леопард» стал первым кораблём третьего поколения, средний ремонт и глубокая модернизация которого проводится «в рамках реализации программы по поддержанию на требуемом уровне боеготовности группировки многоцелевых атомных подводных лодок» ВМФ России.

Евменов уточнил, что к настоящему времени на подложке «проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС». Также в рамках модернизации планируется расширить арсенал ракетно-торпедного вооружения, значительно уменьшить акустическую заметность корабля и улучшить условия обитаемости для экипажа, характеристики эксплуатационной надёжности.

«Завершение работ по ремонту и модернизации будет проводиться на плаву у стенки достроечной набережной предприятия», — отметил Главком.

Как сообщало ИА REGNUM, спуск на воду атомной подводной лодки проекта 971 (шифр «Щука-Б») «Леопард», которая входит в состав 24-й «звериной дивизии» подводных лодок Северного флота, состоится до конца текущего года.

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