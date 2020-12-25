Москва, , 17:03 — REGNUM В ближайшие несколько лет Военно-морской флот России получит 14 атомных подводных лодок (АПЛ), сообщил 25 декабря замминистра обороны РФ Алексей Криворучко изданию «Красная звезда».

«Запланировано строительство 14 АПЛ, «Бореев» и «Ясеней», — цитирует его заявление газета.

При этом Криворучко отметил, что заказы Министерства обороны загрузили только мощности завода «Севмаш» до 2027 года и предприятие планирует ежегодно передавать военным по одной атомной субмарине проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил о технической готовности завода «Севмаш» к строительству нового российского авианосца, если Минобороны примет такое решение.

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