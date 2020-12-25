Канберра, , 15:12 — REGNUM Австралийская компания EarthCruiser создала на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 70 автодом с подъёмной крышей. Видео с авто размещено на канале Earthcruiser Australia в YouTube.

Называется новинка XTR250. Автомобиль имеет восемь окон и раскладной второй этаж, где расположено спальное место, рассчитанное на два человека.

На первом этаже автокемпера находится кухня с электроплитой, компактный холодильник, мойка и зона для приёма пищи со складным столиком и двумя диванами. Кроме того, автодом оснащён душевой.

XTR250 может похвастаться системой FinScan, с помощью которой можно будет управлять автокемпером. В качестве дополнительной опции покупателям предложат премиальную аудиосистему и мультимедийку с 4G-модемом.

Стоимость такого автомобиля составит 240 тыс. австралийских долларов (около 13,4 млн рублей).

Напомним, по заказу Омского департамента культуры к новогодним праздникам из автомобиля УАЗ была создана мобильная усадьба для Деда Мороза. Экстерьер автодома выделяется разноцветной росписью с новогодним логотипом Омска и треугольной крышей.

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