Москва, , 14:54 — REGNUM По итогам ноября 2020 года среди немецких автокомпаний, представленных в сегменте премиальных машин (Audi, BMW, Mercedes-Benz), лидером по продажам в России стала марка BMW. Об этом 25 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего прошлом месяце на российском авторынке было куплено 4006 новых легковых автомобилей баварского автопроизводителя. Это на 6% больше, чем в ноябре прошлого года.

На второй строчке списка самых популярных немецких автомобилей разместилась модель Mercedes-Benz. В ноябре дилеры данной марки реализовали в России 3027 машин — на 18% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Audi с результатом 1440 проданных авто. Это на 14% меньше, чем в ноябре прошлого года.

В модельном рейтинге первое место занял Mercedes-Benz GLE-Класс (715 шт.), за ним идёт BMW X5 (648 ед.), а замыкает тройку лидеров BMW 5-Серии (604 ед.).

Ранее стало известно, что 2021 году компания BMW представит в России четыре новые модели.

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