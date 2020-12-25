Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM На судостроительном предприятии «Северная верфь» в Петербурге подписан акт государственных испытаний новейшего корвета «Гремящий» проекта 20 385. Документ подписал председатель Комиссии государственной приёмки кораблей капитан I ранга Вячеслав Махорин.

Корвет «Гремящий» ПАО «Северная верфь»

Приемный акт государственных испытаний головного корвета «Гремящий» подписан после ревизии, по возвращении корвета с испытаний в море на завод.

«Церемония подъема Военно-морского флага на корвете состоится 29 декабря. В этот день «Гремящий» официально войдет в состав Тихоокеанского флота», — отметили в пресс-службе предприятия.

Корвет длиной 104 метра и водоизмещением 2200 тонн вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными артиллерийскими комплексами АК-630М и противолодочным комплексом «Пакет», оборудован палубным ангаром для противолодочного вертолета Ка-27ПЛ.

Корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

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