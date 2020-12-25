Лос-Анджелес, США, , 13:35 — REGNUM Американская компания Canoo из Лос-Анджелеса создала два электрических фургона MPDV 1 и MPDV 2 для службы доставки. Демонстрационное видео с авто размещено на канале Canoo в YouTube.

Представлены электрофургоны были исполнительным директором Canoo Тони Акилой, главным дизайнером компании Ричардом Кимом и специальным гостем Роем Чоем — соучредителем Kogi BBQ и пионером движения современных грузовиков с едой.

В компании позиционируют модели, как многоцелевые транспортные средства для малых и крупных предприятий. Названия новинок можно перевести, как «многоцелевое средство доставки».

Объём грузового пространства у MPDV1 равен 6,9 куб. м, а у MPDV 2 — почти 14 куб. м.

Ранее стало известно, что автопроизводитель «Соллерс Инжиниринг» намерен создать по заказу немецкой компании Reload Motors GmbH электрический фургон, стоимость которого будет на 15% меньше самого экономичного коммерческого автомобиля, работающего на классическом двигателе внутреннего сгорания.

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