Лас-Вегас, США, , 13:11 — REGNUM На выставке International Consumer Electronics Show (CES, Международная выставка потребительской электроники), которая пройдёт в 2021 году, Chevrolet (принадлежит компании General Motors) представит три новые модели электрокаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выставка пройдёт в формате онлайн-конференции с 14 по 17 января.

Самой ожидаемой новинкой концерна Chevrolet на CES станет пикап на базе Silverado с гибридным силовым агрегатом. Габариты и грузоподъёмность нового авто будут сопоставимы с моделью Silverado.

Также на Международной выставке потребительской электроники от Chevrolet будут показаны рестайлинговый Bolt и электрокроссовер Bolt EUV.

Кроме того, на выставке пройдет премьера целого ряда концепт-каров и серийных авто от марок Cadillac, GMC, Buick и Cruise, построенных на единой «тележке».

Напомним, к 2025 году концерн General Motors намерен выпустить 30 электрокаров.

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