Нью-Дели, , 12:17 — REGNUM Специалисты чешской компании Skoda в Индии начали дорожные испытания нового компактного кроссовера. Шпионские снимки с авто опубликованы индийским изданием Autocar.

Новый кроссовер Skoda Autocar

Фотошпионам удалось заснять новое авто на одной из дорог Мумбаи. По своим размерам новинка, судя по всему, будет меньше модели Karoq. Кроссовер станет серийным вариантом концепта Vision In, премьера которого прошла в начале нынешнего года на автомобильном салоне в столице Индии.

Длина концептуального автомобиля не превышает пяти метров, чтобы не подпадать под повышенное налогообложение. Размер же колесной базы составляет 2 671 мм.

В качестве платформы у нового кроссовера будет масштабируемая модульная архитектура MQB-A0-IN. Эта «тележка» является доработанной версией платформы MQB-A0.

Ожидается, что новую модель оснастят однолитровым турбированным бензиновым мотором производительностью 110 «лошадей» либо 1,5-литровым четырёхцилиндровым турбодвигателем мощностью 150 л. с.

Ранее руководитель автопредприятия Skoda Томас Шефер заявил, что к 2025 году в компании планируют создать электромобиль на основе бюджетной версии модели Volkswagen ID.1. Он будет собран на платформе MEB-entry.

Читайте также: Skoda увеличила стоимость трёх моделей в России