Берлин, , 11:14 — REGNUM Немецкая компания Prior Design представила тюнинговый вариант кроссовера Dacia Duster (в РФ продаётся под брендом Renault). Видео с модернизированным авто размещено на канале Motors Actu в YouTube.

Специалисты ателье установили на кроссовер «кенгурятник», увеличили дорожный просвет и снабдили авто внедорожными колёсами BFGoodrich. Кроме того, у Dacia Duster были усилены: подвеска, пороги, защита задних фонарей. Кроме того, в салон был встроен каркас безопасности. Для перевозки вещей на крыше предусмотрен экспедиционный багажник.

Тюнеры также переработали мотор автомобиля. Однако пока информации о его характеристиках нет.

На европейском авторынке Duster от Prior Design появится уже в 2021 году.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2020 года самым покупаемым автомобилем марки Renault в России стал Renault Logan. Эта модель была реализована в количестве 4211 единиц.

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