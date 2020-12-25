Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Испытания гиперзвуковой ракеты американского концерна Lockheed Martin, которую должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, провалили Военно-воздушные силы США, сообщает Air Force Magazine со ссылкой на свои источники.

Проектом занимается Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Ракета создана в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC).

Источники отмечают, что срыв запуска был связан с «глупыми ошибками», а не с конструкционными недостатками изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября DARPA и ВВС США успешно испытали на самолете-носителе два типа гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД).

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