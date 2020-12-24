Москва, , 19:27 — REGNUM Головной корвет проекта 20 385 «Гремящий», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», будет передан военным 29 декабря, сообщает 24 декабря пресс-служба судостроительного предприятия «Северная верфь».

Корвет «Гремящий» Mil.ru

«29 декабря 2020 года на Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония подъема Военно-Морского флага на головном корвете проекта 20 385 «Гремящий», — указано в сообщении пресс-службе.

Напомним, ранее корвет прошел комплекс госиспытаний в Балтийском и Баренцевом морях. В частности, крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», выпущенными с корвета «Гремящий», были поражены береговая и морская цели в Белом море.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Гремящий» проекта 20 385 отличается от своих предшественников проекта 20 380 усиленным ударным потенциалом и новой бортовой системой ПВО.

В частности, корвет оснащен восемью универсальными пусковыми установками, пригодными для запуска крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковых ракет «Циркон».

Кроме того, на корабле с 12 до 16 увеличено количество пусковых установок зенитных ракет комплекса «Редут».

Корвет длиной 104 метра и водоизмещением 2200 тонн вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными артиллерийскими комплексами АК-630М и противолодочным комплексом «Пакет». Корвет оборудован палубным ангаром для противолодочного вертолета Ка-27ПЛ.

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