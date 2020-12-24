Москва, , 15:51 — REGNUM Российские специалисты готовят к первым испытательным полетам самолёт, представляющий собой лабораторию со сверхпроводниковым электродвигателем. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ).

В декабре в рамках подготовки к лётным испытаниям на самолёт установили электрический двигатель на сверхпроводниках, были проведены пробные запуски с воздушным винтом. Монтаж двигателя выполнили в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА).

Электродвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках — часть демонстратора гибридной силовой установки, разрабатываемой ЦИАМ. Он обладает мощностью 500 кВт (679 л.с.) и уже прошел испытания на наземных стендах. Разработали двигатель в компании «СуперОкс».

Для следующего этапа — лётных испытаний — на базе самолета Як-40 создают летающую лабораторию. Такие испытания намечены на 2021 год. Им будут предшествовать проверки работы электродвигателя.

По словам генерального директора ЦИАМ Михаила Гордина, речь идёт об одном из важнейших проектов в современной авиации. Гибридная силовая установка на базе высокотемпературной сверхпроводимости — это технология будущего.

«Её применение призвано решить ряд технологических вопросов, с которыми уже сейчас сталкивается воздушный транспорт», — сказал Гордин.

Такая установка позволит намного уменьшить массу электрических машин, снизить шум и потребление топлива.