Все кандидаты — это новые автомобили, которые продаются на пяти или более европейских рынках. Процесс голосования состоит из двух этапов. Первый из них отберёт семь кандидатов, которые будут объявлены 8 января 2021 года. Второй раунд определит победителя, который будет назван 1 марта 2021 года.

Победителя автоконкурса объявит жюри, в состав которого войдёт 61 журналист из 23 стран. Каждый член жюри имеет 25 баллов, которые он должен распределить между участвующими в конкурсе моделями.

Список претендентов:

1. Audi A32. BMW 2 Gran Coupé

3. BMW 4-series

4. Citroën C4

5. Cupra Formentor

6. Dacia Sandero

7. Fiat New 500

8. Ford Explorer

9. Ford Kuga

10. Honda e

11. Honda Jazz

12. Hyundai i10

13. Hyundai i20

14. Hyundai Tucson

15. Kia Sorento

16. Land Rover Defender

17. Mazda MX-30

18. Mercedes-Benz GLA

19. Mercedes-Benz GLB

20. Mercedes-Benz GLS

21. Mercedes-Benz S-Class

22. Peugeot 200 823. Polestar 2

24. Seat Leon25. Škoda Octavia

26. Toyota Mirai

27. Toyota Yaris

28. Volkswagen Golf

29. Volkswagen ID.3

Напомним, согласно исследованию L'Observatoire Cetelem, которое было сделано совместно с компанией C-Ways, в 2020 году продажи на мировом авторынке снизятся на 17% по сравнению с прошлым годом.

