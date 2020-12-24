Пекин, , 14:14 — REGNUM Автопроизводитель Haval представил в Китае новый компактный кроссовер Chulian. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка заменит в модельном ряду кроссовер Haval H2. Название модели Chulian переводится как «первая любовь».

Официальная премьера концептуального варианта авто прошла еще осенью 2020 года в рамках автомобильной выставки в Пекине. Модель Chulian построена на базе модульной платформы L.E.M.O.N. На этой же «тележке» собраны такие модели, как DaGou и H6.

Длина новой модели составляет 4472 мм — на 137 мм больше, чем у Haval H2. Колёсная база также выросла по сравнению с базовым вариантом машины. Теперь её размер равен 2700 мм (+140 мм). А вот высота машины снизилась до 1619 мм (-76 мм).

Под капотом Chulian трудится 1,5-литровый бензиновый мотор максимальной мощностью 150 л. с. (220 Нм). Он агрегатируется с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Напомним, с начала 2020 года по ноябрь включительно в России было продано 14 879 новых машин компании Haval, что почти на половину превышает объём продаж за такой же период прошлого года (+49%).

Читайте также: Обнародованы результаты продаж кроссовера Haval DaGou