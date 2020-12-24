Токио, , 13:56 — REGNUM Из-за пандемии нового коронавируса автомобильную выставку в японском городе Токио заменят виртуальным мотор-шоу. Об этом сообщается на веб-портале организаторов мероприятия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Трансляция онлайн-шоу начнётся 15 января 2020 года. Подробности и условия участия в виртуальном автосалоне пока не сообщаются. Они будут обнародованы на веб-портале мероприятия позднее.

Стоит отметить, что местом проведения автосалона является комплекс Макухари Мессе, расположенный в столице Японии. Автовыставка, которая здесь проходит, является одним из крупнейших международных автомобильных мероприятий. На автосалон привозят новые машины, мотоциклы и коммерческие авто компании со всего мира.

Автовыставка в Токио проходит осенью один раз в два года. Первое мотор-шоу было впервые здесь проведено в 1954 году.

Ранее организаторы автовыставки в Чикаго (Chicago Auto Show), которая должна была состояться 11 февраля 2021 года, перенесли мероприятие на весну следующего года. Точная дата выставки пока не сообщается.

Читайте также: KIA представила особую версию вседорожника Telluride на автовыставке в КНР