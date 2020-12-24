Москва, , 12:54 — REGNUM Министерство обороны России получило патент на образец нового перспективного бронированного грузовика «Тайфун-У-Т». Об этом сообщает портал «Военное Дело».

Концепт-кар этого авто был продемонстрирован ещё в 2018 году в Подмосковье на форуме «Армия». Автомобиль создан специалистами автомобильного завода «Урал» по спецзаказу военного ведомства за счёт целевых субсидий от МО РФ. В патентном документе новинке присвоен индекс «Урал-53 059».

Шасси нового авто имеет короткую колёсную базу. На неё можно устанавливать различные модульные надстройки — грузовые, пассажирские и иные.

Стоит отметить, что автомобили семейства «Тайфун-У» собираются с 2015 года. Однако до сих пор в модельной линейке присутствовали лишь машины с колесной формулой 6×6, в то время как у нового автомобиля колёсная формула 4×4.

Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам «Тайфун-У» может выдерживать обстрел пулями калибра 14,5 мм, а также подрыв взрывчатого вещества массой 8 кг.

Напомним, с 18 декабря текущего года вступило в силу Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговый вариант Lada Niva. Машина получила модернизированный бампер, новые крылья и иную головную оптику.

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