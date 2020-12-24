Архангельск, , 12:14 — REGNUM В Архангельске начала работать интеллектуальная транспортная система (ИТС). Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, «умная» платформа позволит максимально эффективно управлять транспортными потоками на дорогах города и фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Данные с камер фотовидеофиксации в режиме онлайн будут передаваться в ситуационный центр. Кроме того, туда будут поступать и данные с дорожных контролеров — систем, которые мониторят транспортные и пешеходные потоки и их параметры, состояние трассы и погодные условия. Исходя из этого будет регулироваться режим работы светофоров, выдаваться рекомендации водителям, пешеходам, а также дорожным службам.

«Комплекс контроля соблюдения ПДД сможет фиксировать нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по выделенным полосам, выезд на полосу встречного движения, остановку на или за стоп-линией», — уточнили в мэрии.

В случае возникновения аварийных ситуаций на дороге программное обеспечение оповестит уполномоченные спецслужбы, сформирует карточку события с фото‑ и видеоматериалами с места события и позволит регистрировать аварии в ГИБДД.