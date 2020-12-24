Москва, , 12:11 — REGNUM На третий квартал 2021 года намечен запуск радиолокационного спутника «Обзор-Р» с космодрома Плесецк. Это следует из государственного контракта, который обнародован на портале госзакупок.

Над Землёй Иван Шилов © ИА REGNUM

«Целью выполнения СЧ ОКР (составной части опытно-конструкторской работы) является обеспечение <…> проведения запуска в третьем квартале 2021 года КА (космического аппарата) «Обзор-Р» № 1 с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1а», — говорится в опубликованном контракте.

Напомним, радиолокационный спутник «Обзор-Р» способен вести съемки в Х-диапазоне в любое время суток вне зависимости от погодных условий, он создается российским Ракетно-космическим центром «Прогресс».