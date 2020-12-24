Берлин, , 10:59 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустил видеотизер нового кроссовера Taigun, созданного для авторынка Индии. Демонстрационный ролик размещён на канале Volkswagen India.

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Размеры нового кроссовера будут сопоставимы с европейской версией модели T-Cross. Длина авто равна 4,2 метра, а колёсная база составляет 2,65 метра. Создан кроссовер на «тележке» MQB-A0-IN.

Линейка двигателей Taigun состоит из двух турбомоторов семейства TSI мощностью 110 и 150 л. с. объёмами 1,0 и 1,5 л соответственно. Эти силовые агрегаты работают с «механикой» и семискоростным «роботом» DSG.

Представят новинку в Индии во втором квартале 2021 года. Позже станет известно, сколько будет стоит модель.

Ранее гендиректор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что компания начнёт производство и продажи машин с автономным управлением в 2025—2030 годах.

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