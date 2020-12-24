Токио, , 10:14 — REGNUM Компания Nissan представила полноприводную версию компактного автомобиля Note e-POWER AWD с двумя электромоторами. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая версия Note Global.nissannews.com

Модель оборудована гибридной силовой установкой, которая состоит из бензинового мотора HR12DE на 1,2 л мощностью 82 л. с. и электромотора EM47. Суммарная мощность установки составляет 116 л. с.

«Электродвигатели Note AWD, расположенные спереди и сзади, передают мощность на каждое колесо, обеспечивая новый уровень впечатлений от вождения», — говорится в сообщении.

На японском авторынке новинка появится в начале 2021 года. Стоимость Note e-POWER AWD составит от 2 288 000 иен (1,6 млн рублей).

Ранее стало известно, что Nissan X-Trail стал самым продаваемым автомобилем японской марки в России по итогам ноября 2020 года.

Читайте также: Nissan представил спецверсию автомобилей Serena, Dayz и Roox